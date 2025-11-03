Alarm u Parizu: Dembele upitan za ključni dvoboj

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver

Pojavio se na posljednjem treningu, no njegov je nastup u derbiju Lige prvaka upitan

PSG s velikim iščekivanjem dočekuje dvoboj Lige prvaka protiv Bayerna u utorak 4, atudenoga, a upitno je hoće li Ousmane Dembele biti spreman. Francuski reprezentativac izazvao je zabrinutost nakon što se požalio na bol u zadnjoj loži poslije utakmice s Nicom (1:0), iako se u ponedjeljak vratio treninzima punim intenzitetom, javlja Goal.com.

Trener Luis Enrique poručio je da klub neće riskirati novu ozljedu, dok RMC Sport navodi da je Dembele trenirao bez vidljive nelagode. Njegov nastup protiv Bayerna odlučit će se na dan utakmice. PSG i Bayern uoči susreta u Parizu imaju maksimalan učinak u skupini i bore se za prvo mjesto.