Braniteljice naslova izgubile na startu Lige prvakinja, Barcelona zabila sedam Bayernu

Počela je ligaška faza reformirane Lige prvakinja. U ranijem terminu je Juventus pobijedio Benficu s 2:1 da bi u kasnije bile odigrane tri utakmice. Aktualni prvak Arsenal izgubio je od Lyona (1:2) na domaćem terenu, Barcelona je lako svladala Bayern (7:1) dok su Paris i Leuven remizirali (2:2).

Na papiru su dvije utakmice bile posebno uzbudljive. Jedan je susret Arsenala i Lyona. S jedne strane stajale su aktualne prvakinje dok su gošće branile boje kluba koji je najuspješniji u povijesti natjecanja.

Prošle sezone sreli su se u polufinalu kada je Arsenal slavio s ukupnih 5:3 za prolazak u finale. Ovaj put su povele golom svoje napadačice Alessije Russo, ali do kraja poluvremena je Lyon preokrenuo. Pogotke za francusku ekipu zabila je Haićanka Daelle Melchie Dumornay.

Do kraja utakmice nije bilo pogodaka te je Lyon slavio s 2:1 i produbio krizu Topnica koje ne znaju za pobjedu četiri utakmice u nizu. Jedino što će zapamtiti je nastup Kim Little koja je došla do rekorda po broju nastupa u Ligi prvakinja. Ovo joj je bio 78. nastup.

Druga po imenima zanimljiva utakmica bila je između Barcelone i Bayerna, no tu se znao jasan favorit. Bila je to katalonska ekipa koja je prošle godine izgubila u finalu, a posljednjih sezona su dominirale na svim razinama. Tako je bilo i u ovom susretu te su na kraju slavile s visokih 7:1.

U posljednjoj utakmici večeri snage su odmjerile igračice Parisa, susjeda PSG-a i belgijskog Leuvena. Parižanke su povele s 2:0 golovima Daphne Corboz i Clare Mateo, ali su gošće u 47. preko Kim Everaerts i u 62. preko Sare Pusztai poravnale na 2:2.

Do kraja utakmice nije bilo golova te su Belgijanke šokantno došle do boda na gostovanju kod favoriziranih Parižanki.