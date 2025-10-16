Zubac i Clippersi svladali Šarićev Sacramento u pripremnoj utakmici

Podijeli :

AP Photo/Etienne Laurent via Guliver

U pripremnoj utakmici NBA lige košarkaši Los Angeles Clippersa su u gostima svladali Sacramento Kingse 109-91, a solidne su nastupe upisali hrvatski košarkaši Ivica Zubac i Dario Šarić.

LA Clippers su bili prilično uvjerljivi u uvodne tri četvrtine te su prije posljednjih 12 minuta imali veliku prednost od 90-61. U pobjedničkom sastavu prvi je strijelac bio John Collins koji je ubacio 24 poena, a tome je dodao i šest skokova. Kawhi Leonard je dodao 15 poena, dok je Chris Paul upisao deset asistencija.

Hrvatski centar Ivica Zubac je bio u prvoj petorci LA Clippers i na parketu je proveo 23 minute. Postigao je četiri poena uz osam skokova i četiri asistencije. Iz igre je gađao 2-6.

Na drugoj strani najzapaženiji je igrač bio Domantas Sabonis koji je uz 15 poena ostvario 14 skokova i pet asistencija. Prvi strijelac je bio Nique Clifford s 19 poena. Kao i Zubac tako je i Dario Šarić bio u udarnoj petorci Sacramenta. Odigrao je 16 i pol minuta te je postigao pet poena uz dva skoka i jednu asistenciju. Za dva poena je gađao 1-2, a za tri poena 1-4.

