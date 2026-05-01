Novo Vrijeme preokretom protiv Dinama izborilo majstoricu u četvrtfinalu HMNL-a

Foto: MNK Novo Vrijeme

U petak je odigrana druga utakmica četvrtfinalne serije SuperSport HMNL-a između Novog Vremena i Futsal Dinama. Iako je zagrebačka momčad vodila s 2:0, do pobjede od 5:2 su došli domaći koji su tako izborili "majstoricu".

Poveo je Dinamo golom Lovre Ciglera u četvrtoj minuti da bi dvije minute kasnije Toni Jelavić zatresao svoju mrežu za 2:0 Dinama. Novo Vrijeme je do poluvremena ipak smanjilo zaostatak, a zaslužan za to bio je Gabrijel Lasić u 14. minuti.

Na poluvrijeme se tako otišlo s 2:1 za Dinamo, a po povratku na parket bolje su zaigrali domaći koji su preko naturaliziranog hrvatskog reprezentativa, Brazilca Vitora Lime, došli do poravnanja u 24. minuti. Samo minutu kasnije je Lasić pogodio za 3:2 i potpuni preokret Novog Vremena.

Klub iz Makarske je u 35. minuti i povećao prednost, a za to je zaslužan bio Ukrajinac Taras Korolišin. Do kraja susreta još jedan gol zabio je Lima koji je tako postavio konačnih 5:2 za Novo Vrijeme.

Makarani su tako izborili “majstoricu” koja će se igrati u ponedjeljak četvrtog svibnja u Podsusedu.