Zadar povećao prednost nad Splitom i napravio veliki korak prema prvom mjestu prije play-offa

Podijeli :

xxZvonkoxPavicx zadar_borac46_120226 via Guliver Image

U posljednjem susretu prvog dijela sezone prvenstva Hrvatske za košarkaše, ogledu 22. kola, Zadar je obavio formalnost te je lakoćom u Sinju svladao Alkar 77:54 (25:19, 18:18, 14:9, 20:8).

Domaća se momčad dobro držala tijekom uvodne dvije četvrtine te je na odmor otišla uz mali minus od šest poena (43:37). U nastavku su gosti pojačali gas, posebno u obrani i na kraju uvjerljivo slavili. U drugom poluvremenu igrači Alkara su postigli samo 17 poena.

Prvi strijelac Zadrana bio je Lovro Mazalin s 14 poena, a ostvario je četiri asistencije i šest skokova. Boris Tišma je ubacio 13 poena, dok je Ivan Tkačenko dodao 11 poena uz šest skokova.

Za Alkar je Pavle Marčinković postigao 10 poena i bio je prvi strijelac, dok je Deantoni Gordon dodao osam poena uz četiri skoka.