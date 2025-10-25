VIDEO / Prvi poeni za Šarića u pobjedi Kingsa, Zubac skroman u slavlju Clippersa

Podijeli :

Sacramento Kingsi Darija Šarića pobijedili su Utah Jazz sa 105-104 u svojoj prvoj utakmici na domaćem terenu ove sezone, a Los Angeles Clippers Ivice Zupca su uvjerljivo sa 129-102 nadigrali kod kuće Phoenix Sunse.

Pobjedu je Kingsima osigurao Domantas Sabonis koji je zabio koš 6,4 sekunde prije kraja. Zach LaVine je bio najučinkovitiji u redovima Sacramenta s 31 košem, a Sabonis je postigao 12 koševa i imao najviše skokova na utakmici, 12, dok je rezervni igrač Malik Monk dodao 20 koševa. Dario Šarić je bio skroman u pobjedi Kingsa, u 15:42 minute na terenu ubacio je pet koševa (šut iz igre 1/2, trice 1/2) uz dva skoka i dvije asistencije.

U utakmici u kojoj nijedna momčad nije vodila s više od osam poena razlike, momčadi su se izmjenjivale u vodstvu u posljednjih 4:17 minuta, a Utah je zadnji put poveo 28,1 sekundu prije kraja 104-103 nakon dva slobodna bacanja Laurija Markkanena. Markkanen je bio je najbolji strijelac utakmice s 33 poena za Utah. George je dodao 18 poena i 10 asistencija, što je najviše na utakmici, dok je Sensabaugh imao 15 poena za Jazz koji je tražio drugu uzastopnu pobjedu nakon što je na otvaranju sezone slavio protiv Los Angeles Clippersa.

U prvoj pobjedi na početku sezone Clipperse je predvodio James Harden koji je u prvom poluvremenu postigao 26 od svojih 30 poena, Kawhi Leonard, koji je se nije iskazao u porazu Los Angelesa od Utaha na otvaranju sezone, utakmicu je završio s 27 poena, pet skokova i pet asistencija.

Zubac je odigrao nešto manje od 25 minuta za Clipperse i zabio je osam koševa (šut iz igre 3/5) uz pet skokova i četiri asistencije, Los Angeles je u drugom poluvremenu ograničio Phoenix na samo 7 od 24 šuta , dok je na drugoj strani pogodio 14 od 21 (66,7%). Clippersi su u četvrtini nadmašili Sunse 38-23 i poveli sa 16 koševa na poluvremenu, a u istom su ritmu nastavili i nakon odmora.

Domaćini su u trećoj četvrtini nadmašili Sunse u šutu, 11 od 17 (64,7%) prema 7 od 22 (31,8%), stvorivši vodstvo od čak 32 poena. Obrana Los Angelesa ograničila je Devina Bookera na 18 poena. Clippersi su također prisilili Bookera da napravi tri od 18 izgubljenih lopti Phoenixa. Dillon Brooks bio je najbolji strijelac Phoenixa s 21 poenom.