VIDEO / Titula poslije 40 godina: Aarhus je prvak Danske

Nogometaši AGF Aarhusa osigurali su naslov prvaka Danske kolo prije kraja prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Brondbyja uz 0-0 remi drugoplasiranog Midtjyllanda kod Nordsjaellanda u nedjelju.

Pobjedom protiv Brondbyja AGF je stigao do učinka od 64 boda te je postao nedostižan za drugi Midtjylland koji ima 60.

Hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić je u dvoboju protiv Nordsjaellanda ostao na klupi.

Za AGF Aarhus ovo je šest naslov prvaka Danske u povijesti, ali prvi nakon točno 40 godina.