VIDEO / Memphis iznenadio Timberwolvese bez Edwardsa

Košarkaši Memphisa svladali su u sklopu NBA lige Minnesotu u gostima 116-110 u noći sa srijede na četvrtak.

Minnesota nije mogla do pobjede bez svog najboljeg igrača Anthonyja Edwardsa, koji je propustio ovaj susret, a u neizvjesnom dvoboju od početka do kraja gosti su nešto veći rezultatski odmak napravili u trećoj dionici i potom prednost čuvali do kraja.

Jaren Jackson je vodio Memphis do pobjede s 28 poena, 12 skokova i tri blokade, dok je kao igrač s klupe Jock Landale postigao 20 poena uz 10 skokova.

Svi igrači Minnesotine petorke ubacili su dvoznamenkasti broj poena, a najbolji je bio Rudy Gobert sa 16 poena, 16 skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Julius Randle je ubacio 23 poena.