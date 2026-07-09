VIDEO / Čehinje u finalu Wimbledona: Ženski tenis dobiva novu Grand Slam pobjednicu

Ženski turnir u Wimbledonu dat će nam potpuno novu Grand Slam pobjednicu, a u subotnjem finalu gledat ćemo češki okršaj!

Nakon dramatičnih polufinalnih dvoboja, plasman u samu završnicu izborile su Karolina Muchova i Linda Noskova.

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Češku dominaciju na londonskoj travi u drugom je polufinalu potvrdila Linda Noskova, koja je s 2:0 u setovima (6:4, 6:4) svladala Ukrajinku Martu Kostjuk.

Deveta nositeljica turnira odigrala je vrlo pribran i staložen meč, potpuno kontrolirajući ritam u trenucima kada je njezina suparnica previše griješila. Iako se Kostjuk uspjela nakratko vratiti u igru u drugom setu, kada je vratila izgubljeni servis i izjednačila na 3:3, Noskova je brzo ponovno uspostavila kontrolu nad svojim početnim udarcem. Meč je privela kraju novim pritiskom na servis Ukrajinke, iskoristivši drugu meč-loptu nakon još jedne pogreške Kostjuk iz forehanda.

Ranije tog dana, prva do finala stigla je 29-godišnja Karolina Muchova, koja je u nevjerojatnom trileru eliminirala Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6, 7-6(12-10).

Muchovoj je ovo drugi plasman u finale nekog Grand Slam turnira u karijeri (nakon Roland Garrosa 2023. godine), a do njega je stigla poslije dva sata i 35 minuta iscrpljujuće borbe.

Čehinja je sjajno otvorila meč i iskoristila brojne break-prilike koje je Gauff propuštala, uzevši prvi set sa 6-2. Amerikanka je ekspresno uzvratila u drugoj dionici, zaigravši nepogrešivo za izjednačenje (6-1).

Odluka o prvoj finalistici pala je tako u dramatičnom, kvalitetnom i krajnje neizvjesnom tie-breaku trećeg seta koji se igrao do deset poena. Na samom kraju, uz golemu nervozu i proklizavanja na travi, Muchova je uspjela spasiti jednu meč-loptu Amerikanke i na koncu slaviti s 12-10 za veliku pobjedu i povijesni češki finale na kultnom Centralnom terenu.

Wimbledon, polufinale tenisačica:

Karolina Muchova (Češ/10) – Coco Gauff (SAD/7) 6-2, 1-6, 7-6 (12-10)

Linda Noskova (Češ/9) – Marta Kostjuk (Ukr/12) 6-4, 6-4

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