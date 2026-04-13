Veliki potez NBA kluba: Smijenili trenera, propušta doigravanje nakon čak 10 godina

Prema navodima američkih medija, Doc Rivers (64) više nije trener američke profesionalne košarkaške NBA momčadi Milwaukee Bucksa nakon što je ovu sezonu okončao s razočaravajućim omjerom pobjeda i poraza 32:50 te će propustiti doigravanje po prvi put nakon 2016. godine.

Rivers s Bucksima ima ugovor na još jednu godinu, pa postoji mogućnost da iskusni stručnjak preuzme neku od dužnosti u upravljačkoj strukturi kluba.

Angažman Riversa, koji je 2008. godine s Boston Celticsima osvojio naslov prvaka, pokazao se kao potpuni promašaj za Buckse. Od njegova dolaska u siječnju 2024. momčad je ostvarila omjer pobjeda i poraza 97:103 uz dva ispadanja u prvom krugu doigravanja od Indiana Pacersa.

U siječnju 2024. Bucksi su neshvatljivo smijenili trenera Adriana Griffina iako su u sezonu krenuli s omjerom 30-13 te doveli iskusnog Riversa. No, s njim su do kraja te sezone imali omjer 17:19, prošle sezone su se popravili do 48:34, ali ove je uslijedio novi veliki pad uvelike uvjetovan i ozljedom najboljeg igrača Giannisa ⁠Antetokounmpa koji je odigrao samo 36 susreta.

Inače, Rivers će ovoga ljeta biti uvršten u košarkašku Kuću slavnih kao trener. Čak 27 sezona je proveo kao glavni trener u NBA i tijekom tog vremena je ostvario omjer pobjeda i poraza 1194-866 te je na šestom mjestu svih vremena po broju pobjeda. Vodio je Orlando Magic od 1999. do 2004., potom je bio na klupi Boston Celticsa od 2004. do 2013., pa su uslijedile epizode u Los Angeles Clippersima (2013-20), Philadelphia 76ersima (2020-23) i Milwaukee Bucksima (2024-26).

