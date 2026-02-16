Veliki novitet na završnici košarkaškog Kupa Hrvatske: ‘To je vizija budućnosti’

Podijeli :

Foto: KK Cibona

"Ovaj košarkaški tjedan ujedno je i vizija budućnosti, prostora u kojem će se svi dionici moći okupljati, razgovarati i surađivati na daljnjem napretku hrvatske košarke."

Uoči početka završnica SuperSport Kupa Krešimir Ćosić i Kupa Ružica Meglaj-Rimac u Zagrebu je danas održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni detalji natjecanja i organizacije te očekivanja sudionika.

Konferenciju je otvorio predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina, naglasivši kako se radi o izuzetnom košarkaškom tjednu u kojem se prvi put zajedno organiziraju završnice oba kupa zajedno.

“To je snažna poruka kojom naglašavamo smjer u kojem želimo voditi Savez: prema ravnopravnosti i većoj vidljivosti svih sudionika. Ovaj košarkaški tjedan ujedno je i vizija budućnosti, prostora u kojem će se svi dionici moći okupljati, razgovarati i surađivati na daljnjem napretku hrvatske košarke”, zaključio je g. Rukavina.

O organizacijskim pripremama govorio direktor KK Cibona Tomislav Šerić, naglasivši kako je sve spremno za košarkaški tjedan, ali i kako je vidljivo da je organizacija u režiji KK Cibona podignuta na višu razinu.

“Što se tiče KK Cibona, naši ciljevi su najveći, dat ćemo sve od sebe i na terenu i u organizaciji, važan nam je i ovaj trofej i ovo natjecanje”, dodao je g. Šerić.

U nastavku su se medijima predstavili klubovi sudionici četvrtfinala SuperSport Kupa Krešimir Ćosić – KK Đakovo, GKK Šibenka, KK Cibona, KK DepoLink Škrljevo, KK Split, KK Omiš Čagalj Tours, KK Zadar i KK Dinamo Zagreb, dok su završni dio konferencije obilježili predstavnici polufinalista Kupa Ružica Meglaj-Rimac: KK FSV, ŽKK Ragusa, KK Studio Zagreb i ŽKK Plamen Požega.

Predstavnici klubova iznijeli su svoja očekivanja uoči završnice, istaknuvši važnost natjecanja i vlastite ambicije.