Trener Nuggetsa: Jokić je najbolji igrač na svijetu i točka

AP Photo/Sam Hodde via Guliver

Denver Nuggetsi su nakon produžetaka slavili 142:138 protiv Minnesota Timberwolvesa.

U božićnom NBA programu opet je briljirao Nikola Jokić. Čudesni srpski centar završio je s nestvarnim učinkom od 56 poena, 15 skokova i 15 asistencija.

Bila je to neizvjesna utakmica, iako su domaćini gotovo cijelo drugo poluvrijeme imali dvoznamenkastu prednost, no u završnici su se opustili i dopustili da im Anthony Edwards pogodi tricu za produžetak.

Jokić je ubacio 56 poena uz impresivan šut iz igre – 15/21, odnosno 4/6 za tricu, dok je sa linije slobodnih bacanja gađao 22/23. Zabilježio je 16 skokova i 15 asistencija, dvaput je blokirao šut protivnika te napravio samo dvije osobne pogreške u 42 i pol minute provedene na parketu. Samo su dva igrača ostala ispred njega po ubačenim poenima na Božić, Wilt Chamberlain s 59 i Bernard King sa 60 poena.

Nakon utakmice Jokića je pohvalio i trener Nuggetsa, David Adelman.

“Kareem je igrač koji je promijenio igru sa svojim nebeskim horogom. Jedan je od najvećih sportaša svih vremena. A Nikola ga je prestigao. Stalno ponavljam da je Jokić unikat. Uvijek odigra ono što treba. Ima lude brojke upravo jer stalno donosi dobre odluke. On je najbolji igrač na svijetu. I točka”, rekao je nakon utakmice s Minnesotom trener Denvera.

