Tko će ovo kupiti?! Cijena ulaznica za NBA finale ostavit će vas u šoku

Podijeli :

AP Photo/Tim Phillis via Guliver

New York Knicksi izborili su plasman u veliko NBA finale prvi put još od 1999. godi­ne, a euforija koja je zavladala New Yorkom već je dosegla vrhunac.

Iako još uvijek nije poznato hoće li se za naslov boriti protiv Oklahome ili San Antonija, zanimanje za ulaznice u kultnom Madison Square Gardenu već je golemo.

POVEZANO VIDEO / Knicksi izborili NBA finale nakon 27 godina

Cijene ulaznica izazvale su šok među navijačima. Sjedala odmah pokraj parketa dosežu nevjerojatnih 575.746 dolara, dok paket za dvije osobe stoji čak 1.095.616 dolara.

Ni mjesta nešto dalje od terena nisu mnogo pristupačnija. Ulaznice s bočnih pozicija prodaju se po cijenama od 259.427, 233.972 i 145.455 dolara.

Jasno je da će nazočnost utakmicama finala predstavljati stvar prestiža, ali i luksuz koji si mogu priuštiti samo oni s iznimno dubokim džepom.

Veliko NBA finale počinje u četvrtak, 4. lipnja, u 2:30 sati po srednjoeuropskom vremenu, a Knicksi čekaju pobjednika serije između aktualnog prvaka Oklahome i San Antonija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.