Sve o Hrvatima u NBA ligi: Od Dražena do tri aktualna predstavnika. I još puno zanimljivosti

AP Photo/Jim Mone via Guliver

Nova NBA sezona 2025/26. – koju možete pratiti u programu Sport Kluba - počela je u utorak 21. listopada, a branitelj naslova Oklahoma City Thunderi prema mišljenju stručnjaka favoriti su za ponavljanje uspjeha iz prethodne sezone.

Što se Hrvata u NBA ligi tiče treba reći kako u najboljoj košarkaškoj ligi svijeta ove sezone nastupaju trojica hrvatskih košarkaša – Ivica Zubac u dresu Los Angeles Clippersa, Dario Šarić u dresu Sacramento Kingsa i Karlo Matković u dresu New Orleans Pelicansa.

Od prvog nastupa Dražena Petrovića 1989. godine do danas, ukupno su 22 hrvatska košarkaša ostavila trag u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

No, upravo je legendarni Dražen Petrović svojim sjajnim igrama u dresu New Jersey Netsa (današnji Brooklyn) pokazao svima da europski igrači mogu ravnopravno igrati u NBA ligi i ‘otvorio’ je vrata mnogim igračima koji su stigli nakon njega.

Što se aktualnih Hrvata u NBA ligi tiče popis je pao ne svega tri imena, a to su:

Ivica Zubac – snažni 216 cm visoki Hercegovac iz Čitluka trenutačno je najistaknutiji hrvatski predstavnik u aktualnoj sezoni. Ovaj 28-godišnji centar Los Angeles Clippersa prošlu sezonu odigrao na vrhunskoj razini, prosječno bilježeći 16,8 koševa, 12,6 skokova i 1,1 blokadu po utakmici. Clippersi su završili s 50 pobjeda i trećom najboljom obranom u ligi, a Zubac je bio ključna karika njihovog uspjeha.

Dario Šarić – nekadašnji najveći europski talent u svom godištu stagnira iz godine u godinu, Neki dan je zaigrao je dresu Sacramento Kingsa, ukupno svom sedmom NBA klubu. Šibenčanin je prije toga prošao put od Philadelphije, Minnesote, Phoenixa, Oklahoma Cityja, Golden State i Denvera. No, pitanje je hoće li dobiti značajniju minutažu pa se tako sve češće u kontekstu njega imena spominje povratak u Europu. Igrača takvih karakteristika, koji može igrati na svih pet pozicija, poželio bi svaki euroligaš.

Karlo Matković – rođen u hrvatskoj obitelji u Livnu sanjao je da jednoga dana zaigra u NBA ligi. Taj san je ostvario prošle sezone u dresu New Orleans Pelicansa koji su ga još 2022. godine odabrali kao ukupno 52. pick na NBA draftu. U svojoj prvoj NBA sezoni Matković je odigrao 42 utakmice (sedam u početnoj petorci) s prosjekom od 7,7 koševa, 5,0 skokova, 1,1 asistencija i 1,0 blokada za 18,8 minuta na parketu.

Dodajmo kako se uoči početka sezone službeno umirovio od košarke Bojan Bogdanović, hrvatski rekorder u nekoliko kategorija.

Nakon što je 2014. stigao u NBA, Bogdanović je igrao za šest klubova (Brooklyn, Washington, Indiana, Utah, Detroit, New York), a podatak kako je postao prvi je Hrvat koji je premašio 10.000 postignutih koševa u NBA ligi – dovoljno govori kakav je trag ostavio (skinuo je s trona Kukoča, op.a.).

Uz to Bojan drži rekord po broju započetih utakmica u prvoj petorci, zatim najviše pogođenih i ispucanih trica, te rekord po broju koševa u jednoj utakmici kada je u svibnju 2021. zabio 48 koševa za Utah Jazz protiv Denver Nuggetsa, prestigavši tako čak i legendarnog Dražena Petrovića koji je držao rekord s 44 koša protiv Houstona.

Dražen Petrović je svima otvorio vrata, ali…

Priča o Hrvatima u NBA ligi započinje 1989. godine kada je Dražen Petrović postao prvi Hrvat u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Njegov dolazak u tada vrlo snažne Portland Trail Blazerse – gdje nije dobio pravu priliku – te nakon toga u New Jersey Nets, bio je povijesni trenutak ne samo za hrvatsku već i za europsku košarku.

U četiri NBA sezone Dražen je stekao reputaciju jednog od najboljih šutera lige, s dvije uzastopne sezone u kojima je prosječno postizao više od 20 koševa. U svojoj posljednjoj sezoni 1992-93. izabran je u treću najbolju petorku NBA, čime je postao prvi europski igrač u NBA povijesti koji je izabran u jednu od tri najbolje petorke lige.

Nakon Draženove tragične smrti, kad je imao svega 28 i pol godina i nalazio se na vrhuncu karijere, NBA legende su često govorile o njemu samo u superlativima.

Tako je jednom prilikom Michael Jordan, legenda Chicago Bullsa, iskreno priznao: “Uživao sam igrajući protiv Dražena. Velik igrač. Nije se bojao i bio je do kraja koncentriran, borben i samouvjeren. Za to kratko vrijeme ostavio je dubok trag. Bez straha se upustio u NBA izazov i pokazao ostalim Europljanima kako mogu uspjeti.”

O Draženu je često govorio i Magic Johnson, legenda LA Lakersa, koji je između ostalog rekao: “Dražen je bio poseban igrač. Europljani su tada bili egzotika u NBA-u, ali on je odmah pokazao da pripada među najbolje. Bio je ubojica s linije za tri poena.”

Njegov tragični odlazak 7. lipnja 1993. u prometnoj nesreći u Njemačkoj šokirao je cijeli košarkaški, ali i NBA svijet. No, legenda o Draženu i danas živi…

Zlatna generacija devedesetih

Nakon Dražena, put u NBA ligu krenuli su još trojica velikana hrvatske košarke. Stojko Vranković (1990-1992, 1996-1999) igrao je za Boston, Minnesotu i LA Clipperse. Dino Rađa (1993-1997) zaigrao je za Boston Celticse, gdje je ostavio značajan trag kao dominantan igrač na pozicijama krilnog centra. Bio je predodređen da postane All-Star igrač, ali se nakon četiri sezone u NBA ligi odlučio vratiti u Europu.

Najveći uspjeh od svih hrvatskih košarkaša u NBA ligi ostvario je Toni Kukoč (1993-2006), koji je s Chicago Bullsima osvojio čak tri NBA naslova (1996, 1997, 1998) uz bok Michaelu Jordanu i Scottieju Pippenu. Kukoč je bio jedan od prvih europskih igrača koji su postali ključni igrači u momčadi koja je harala NBA ligom. Nakon Chicaga Kukoč je igrao još za Philadelphia, Atlantu i Milwaukee, ostavljajući trajan pečat kao jedan od najsvestranijih igrača svoje generacije te jedan od rijetkih igrača u povijesti lige koji je u prvoj petorci započeo na svim pozicijama, od playmakera do centra.

Žan Tabak i ostatak

Žan Tabak (1994-1998, 1999-2001) također je bio dio prve hrvatske NBA generacije, nastupajući za Houston s kojim je osvojio naslov (bio je pričuvni centar za Hakeema Olajuwona) te kasnije još za Toronto, Boston i Indianu. Bruno Šundov (1998-2005) igrao je za čak pet NBA klubova – Dallas, Indianu, Boston, Cleveland i New York, iako njegov boravak u NBA ligi nije bio ispraćen većim uspjesima treba reći kako je sa svojih 219 cm visine i preciznim šutem nagovještavao solidnu karijeru u NBA ligi koju je započeo u Dallasu uz tadašnjeg ‘klinca’ iz Njemačke Dirka Nowitzkog.

Nekoliko vrlo dobrih nastupa u svom kratkom boravku u NBA ligi ostvarili su i Zoran Planinić, Gordan Giriček te Roko Leni Ukić, ali sva trojica su se odlučila ipak vratiti u Europu. No, svima su pokazali da mogu ravnopravno igrati s NBA zvijezdama…

Nakon zatišja i stanke od nekoliko godina, nova hrvatska NBA generacija pojavila se sredinom 2010-ih. Najznačajniji su igrači u tom razdoblju svakako bili Bojan Bogdanović (od 2014.), Dario Šarić (od 2016.) i Ivica Zubac (od 2016.).

Mario Hezonja (2015-2020) bio je najhvaljeniji mladi hrvatski talent kada ga je Orlando izabrao kao 5. pick na draftu 2015. godine, ali nije uspio opravdati očekivanja. Nakon Orlanda igrao je još za New York Knickse i Portland. Usprkos tome što je imao jako dobrih utakmica i s vremena na vrijeme znao je doslovno ‘eksplodirati ‘ na terenu, ipak se odlučio vratiti u Europu gdje je trenutačno – kao član Real Madrida s kojim je bio i prvak Europe – jedan od boljih igrača na svojoj poziciji.

Dragan Bender (2016-2020) također je bio visoko izabran na NBA draftu po čemu je još uvijek hrvatski rekorder (4. pick), ali nije uspio ostvariti traga, nastupajući za Phoenix, Milwaukee i Golden State. Iako je na početku karijere u Phoenixu dobio priliku ostaje dojam da ovaj 216 cm visoki igrač dobrog šuta nije pokazao sve što zna. No, svoju ulogu su odigrale i ozljede koje su ga usporile u razvoju pa se odlučio i on vratiti u Europu.

Slična priča je i centar Ante Toni Žižić koji je od 2017. do 2020. godine igrao za Cleveland Cavaliers i može se pohvaliti kako mu je suigrač bio LeBron James s kojim je nastupa i u NBA finalu. No, Žižić se ubrzo vratio u Europu gdje je promijenio nekoliko klubova, a trenutačno igra za turski Bešiktaš.

Zanimljivosti s NBA drafta i Hrvatima o kojima se malo zna

Impresivna je lista hrvatskih košarkaša koji su bili izabrani na NBA draftu, ali nikada nisu zaigrali u ligi ili nisu dobili pravu priliku. Najznačajnije je ime legendarnog Krešimira Ćosića koji je dva puta bio izabran na NBA draftu – 1972. od Portlanda (144. pick, koji je poništen) i 1973. od LA Lakersa (84. pick), ali nikada nije razmišljao o preseljenju jer u tom slučaju – prema tadašnjim pravilima Fibe – ne bi smio nastupati za reprezentaciju Jugoslavije.

Također je malo poznato kako je 1987. godine na NBA draftu izabran tada mladi centar zagrebačke Cibone Franjo Arapović (Atlanta) kao ukupno 159. pick.

Nekadašnje velika nada hrvatske košarke Josip Sesar, ?Jordan iz Mostara’, je 2000. izabran kao 47. pick (Seattle / trade u Boston), ali se nikada nije odlučio zaigrati u NBA ligi usprkos ugovoru koji mu je ponuđen. Stanko Barać – centar visok 217 cm – izabran je kao 39. pick od Indiane, ali nije prihvatio ponudu i ostao je igrati u Europi. Nažalost, zbog ozljeda je prerano okončao karijeru…

Ante Tomić, centar visok 217 cm, izabran je još 2008. od Utah Jazza, ali je izabrao ostanak u Europi (Real Madrid, Barcelona, Joventut). Tomislav Zubčić izabran je 2012. kao 56. pick od Toronta (prava je kasnije dobila Oklahoma), ali nikada nije zaigrao u NBA-u. Upisao je solidne nastupe u G ligi za razvojnu momčad Oklahome…

Zanimljivo je i to da su dvojica Hrvata imala NBA ugovore, ali nisu zaigrali ni na jednoj službenoj utakmici, a to su Arijan Komazec (Vancouver Grizzlies, 2000/01) i Mate Skelin (Indiana Pacers, 1999), koji zbog jake konkurencije nisu mogli do minuta.

U kojim NBA klubovima Hrvati još nisu igrali?

Do sezone 2025/26, hrvatski košarkaši nisu nastupali samo za dva NBA kluba (od ukupno njih 30), a to su Miami Heat i Charlotte Hornets. No, posebno je zanimljivo kako je hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović izabran kao prvi izbor druge runde NBA drafta upravo od strane Miami Heata, ali ubrzo ga je klub u zamjeni igrača proslijedio u Minnesota Timberwolvese, a ovi u New Jersey Netse (današnji Brooklyn).

Nasljeđe koje traje i traje

Tako od Dražena Petrovića do Ivice Zubca i Karla Matkovića, hrvatska prisutnost u NBA ligi proteže se kroz više od tri desetljeća. Dražen je otvorio vrata, Kukoč je osvojio tri NBA prstena, Bogdanović je postavio mnoge rekorde, a Zubac nastavlja tradiciju kao jedan od najboljih centara u ligi.

Ukratko, svaki od 22 hrvatska košarkaša koji su zaigrali u NBA ligi ostavio je traga i zahvaljujući njima hrvatska košarka dugo je bila cijenjena i na svjetskoj razini. Njihova priča, pogotovo ona Dražen i Kukoča, inspirira je nove generacije mladih košarkaša koji sanjaju o NBA karijeri.

POPIS SVIH HRVATA U NBA LIGI (s barem jednom službenom utakmicom)

Dražen Petrović (1989-1993) – Portland Trail Blazers, New Jersey Nets

Stojko Vranković (1990-1992, 1996-1999) – Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, LA Clippers

Dino Rađa (1993-1997) – Boston Celtics

Toni Kukoč (1993-2006) – Chicago Bulls, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks

Žan Tabak (1994-1998, 1999-2001) – Houston Rockets, Toronto Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers

Bruno Šundov (1998-2005) – Dallas Mavericks, Indiana Pacers, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, New York Knicks

Dalibor Bagarić (2000-2003) – Chicago Bulls

Gordan Giriček (2002-2008) – Memphis Grizzlies, Orlando Magic, Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns

Zoran Planinić (2003-2006) – New Jersey Nets

Mario Kasun (2004-2006) – Orlando Magic

Damir Markota (2006/2007) – Milwaukee Bucks

Roko Leni Ukić (2008-2010) – Toronto Raptors, Milwaukee Bucks

Bojan Bogdanović (2014-2025) – Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers, Utah Jazz, Detroit Pistons, New York Knicks

Damjan Rudež (2014-2017) – Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic

Mario Hezonja (2015-2020) – Orlando Magic, New York Knicks, Portland Trail Blazers

Duje Dukan (2015/2016) – Sacramento Kings

Dragan Bender (2016-2020) – Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors

Dario Šarić (2016-) – Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors

Ivica Zubac (2016-) – LA Lakers, LA Clippers

Ante Toni Žižić (2017-2020) – Cleveland Cavaliers

Luka Šamanić (2019-2024) – San Antonio Spurs, Utah Jazz

Karlo Matković (2023-) – New Orleans Pelicans