Srpski košarkaški savez objavio ime novog reprezentativnog izbornika

Seskimphoto via Guliver

Ono što se već duže vrijeme naslućivalo, danas je i službeno potvrđeno – Svetislav Pešić (76) više nije izbornik košarkaške reprezentacije Srbije. Pešić, koji je reprezentaciju predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2023. i bronce na Olimpijskim igrama u Tokiju, oprostio se od klupe, a Košarkaški savez Srbije (KSS) uputio mu je emotivno priopćenje zahvalnosti.

“Ističe jedno veliko poglavlje naše košarke. Ugovor Svetislava Pešića s KSS-om je završen i time završava njegova misija na klupi nacionalnog tima. Njegov doprinos medaljama, ali i ponovnom buđenju zajedništva i sportskog duha, ostat će trajno zapisan u povijesti. Srbija je s Karijem vratila osjećaj pripadnosti i ponosa, a reprezentacija je ponovno postala simbol zajedništva”, poručili su iz Saveza.

Naglasili su i kako Pešić ostaje dio sustava, budući da će i dalje sudjelovati u radu KSS-a, pružati podršku stručnom stožeru te prenositi iskustvo novom izborniku.

Nedugo nakon toga objavljeno je i ime njegova nasljednika – novi izbornik Srbije postao je 39-godišnji Dušan Alimpijević. Radi se o mladom i perspektivnom treneru koji je dosad vodio Vojvodinu, Spartak, FMP, Crvenu zvezdu, Avtodor, Bursaspor i Bešiktaš, a 2022. proglašen je najboljim trenerom Eurokupa.

“Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Dušan Alimpijević imenovan za novog izbornika muške seniorske reprezentacije Srbije. Ugovor je potpisan na tri godine, tijekom kojih će biti zadužen za kvalifikacije i međunarodna natjecanja. Alimpijević, iako mlad, već je dokazao stručnost, autoritet i energiju potrebnu za vođenje reprezentacije na najvišoj razini”, stoji u priopćenju KSS-a.

Savez je dodao da u potpunosti vjeruje u njegov rad te da će uz podršku navijača i stručnog stožera ciljevi reprezentacije biti ostvareni, a javnost će uskoro biti obaviještena o planovima priprema i daljnjim koracima.