Podijeli :

(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver

Englezi imaju dobru izreku "When it rains, it pours", što bi se u prijevodu moglo reći "kada pada, onda pljušti". Tako je bilo i sa srpskom košarkom u posljednjih 12 sati, jer su sada basketaši završili svoje sudjelovanje na Europskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije u basketu 3×3 poražena je od Latvije u četvrtfinalu Europskog prvenstva rezultatom 20:14.

Srbija je dobro otvorila prvenstvo, prošla grupu u kojoj je bila sa Švicarskom i Italijom bez poraza i problema, ali je stala već na prvoj prepreci u nokaut fazi, baš kao i muška košarkaška reprezentacija koja je izgubila u osmini finala od Finske.

Latvijci su često bili problem srpskim basketašima, međutim, ni oni nisu bili u najboljoj formi. Lako su u grupi savladali autsajdera, reprezentaciju Irske, a zatim su prilično lako izgubili od Nizozemske.

Ovo nije bila ni utakmica Strahinje Stojačića. Šutirao je za dva poena 0/8 i Srbija, uz vrlo skroman postotak šuta, nije mogla učiniti ništa. S druge strane, Miezis i Kuksis postigli su po sedam poena, nijedan od srpskih igrača nije imao odgovor na to.

Ipak, u ovom meču Srbija nije imala nikakvu šansu. Latvija je imala nedostižnu prednost u završnici utakmice i plasirala se u polufinale, gdje će se boriti za medalju.