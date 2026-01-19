Split vodio s +20 pa ipak upisao peti uzastopni poraz u ABA ligi

Podijeli :

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

Košarkaši Splita u susretu su 15. kola skupine A regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Borca u Čačku s 84:92 (27:26, 28:19, 13:31, 16:16).

Demajeao Wiggins sa 17 poena i 11 skokova bio je najučinkovitiji kod Splita, Teyvon Myers je dodao 15, dok su Pavle Nikolić s 21 i Aleksa Uskoković s 19 poena predvodli Borac.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Split je odličnim vanjskim šutom u prvih pet minuta druge dionice stigao do prednosti od 50:30. Nažalost, splitski sastav u tom je trenutku stao, domaći su se do odlaska na poluvrijeme približili na 55:45, da bi se u trećoj četvrtini napad Splita u potpunosti ugasio.

Borac je tu dionicu igre zatvorio serijom 22:6, poveo sa 76:68 i u završnih 10 minuta sigurno održavao prednost. Splitu ostaje utjeha kako je tricom Jordana u samoj završnici smanjio na osam razlike, dok je u prvom dvoboju ovih momčadi u Splitu pobjedio s devet pa bi u slučaju jednakog omjera na kraju sezone bio u prednosti u odnosu na Borac.

Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 3-11, a Borac na 4-9.