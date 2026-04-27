Zadar izgubio od SC-a, ali svejedno izborio play-in ABA lige

zadar_borac46_120226 via Guliver Image

Košarkaši Zadra su u posljednjoj utakmici play-out faze ABA lige poraženi na gostovanju u Podgorici od Studentskog centra sa 73:59.

Bio je to susret koji za Zadar nije imao rezultatsku važnost jer je momčad Danijela Jusupa i prije gostovanja u Morači, osigurala plasman u play-in preko kojeg će loviti mjesto u play-offu ABA lige.

Da bi izborili doigravanje, Zadrani će morati na gostovanju pobijediti Spartak iz Subotice, a zatim i poraženog iz susreta Bosne i Igokee.

Utakmica u Podgorici je praktički bila riješena već nakon prve četvrtine koju je Studentski centar dobio s 26:5. Zadar je do kraja susreta uspio tek ublažiti poraz za konačnih 73:59.

Domaćine su do pobjede kojom su izbjegli pretposljednje mjesto, predvodili Mateo Drežnjak s 19 poena, pet skokova i četiri asistencije, Aleksa Ilić s 15 poena i osam skokova, te Emir Hadžibegović s 14 poena i 14 skokova.

Kod Zadra su najefikasniji bili Lovro Mazalin sa 16 poena i devet skokova, te Krševan Klarica i Vladimir Mihailović s 12 poena.

Zadar je na koncu završio play-out na drugom mjestu sa 38 bodova, dva manje od Spartaka. Split je posljednji sa 33 boda te je ispao iz ABA lige.