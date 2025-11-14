Split pobjedom protiv Borca zaključio dobar hrvatski dan u ABA ligi

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

KK Split je u sklopu sedmog kola ABA lige na Gripama ugostio Borac iz Čačka te su tražili svoju drugu ovosezonsku pobjedu. Do toga su i došli pobjedom 89:80.

Već je prva četvrtina pokazala nadmoć Splita. Žuti su u prvih 10 minuta napravili prednost od +16 (31:15). Ta prednost je u jednom trenutku narasla i na +20 (46:26), ali je Borac do kraja poluvremena uspio ublažiti zaostatak te su Žuti na veliki odmor otišli s +15 (51:36).

U tom razdoblju je najbolji u redovima Splita bio sin uspješnog trenera Velimira Perasovića. 23-godišnji Ivan Perasović je u prvom poluvremenu ubacio 11 poena, a isto toliko imao je Jacob Stephens, jedan od dvojice “splitskih Amerikanaca”.

Splićani ni u trećoj četvrtini nisu posustali. Prednost su Žuti do kraja trećeg perioda povećali na +17 (73:56) te su u posljednjih 10 minuta mogli ući opuštenije. To se i osjetilo na igri jer je Borac u jednom trenutku došao do – (83:77).

Ipak, Žuti su se uspjeli sabrati te su do kraja sačuvali prednost i upisali pobjedu 89:80. Ovo je Splitu druga pobjeda u ABA ligi, prva nakon slavlja protiv Cluja 25. listopada.

Najbolji u redovima Splita bio je Vito Kučić sa 16 poena, a ranije spomenuti Stephens ostvario je “double-double” s 13 poena i 10 skokova. Ivan Perasović, sin uspješnog hrvatskog trenera je na kraju ostao na 11 poena.

Sljedeći susret za Splićane je od velike važnosti jer će prvi put ove sezone snage odmjeriti sa svojim najvećim ligaškim rivalima. Susret sa Zadrom na rasporedu je 16. studenog od 18 sati.