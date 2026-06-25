Šokantna razmjena u NBA ligi: Minnesota dovela zvijezdu Hornetsa i nekadašnjeg najboljeg novaka godine

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xMartyxJean-Louisx via Guliver Image

Minnesota Timberwolvesi napravili su jedan od najvećih poteza ovog prijelaznog roka, dogovorivši razmjenu s Charlotte Hornetsima u kojoj su za LaMela Balla i Josha Greena poslali Naza Reida, tri zamjene izbora u prvoj rundi drafta, tri izbora druge runde te svoj izbor prve runde iz 2033. godine.

Nakon što su nedavno Juliusa Randlea poslali u Brooklyn Netse kako bi rasteretili budžet, bez dolaska igrača u zamjenu, Timberwolvesi su sada jasno pokazali ambiciju da oko Anthonyja Edwardsa okupe momčad sposobnu za najveće domete. Dolazak Balla predstavlja ključan korak u tom smjeru, a posao je zaključen neposredno prije otvaranja tržišta slobodnih igrača.

Vijest o mogućoj razmjeni pojavila se tek večer ranije, zbog čega je potvrda transfera izazvala veliko iznenađenje među navijačima i analitičarima NBA lige.

Hornetsi se tako rastaju s igračem koji je godinama bio zaštitno lice franšize. U sezoni 2025./26. Ball, najbolji rookie NBA lige 2021. godine, je prosječno ostvarivao 20,1 poen, 4,8 skokova i 7,1 asistenciju po susretu, a Charlotte je završio sezonu s omjerom 44-38. Iako je njegova napadačka produkcija bila nešto manja zbog razvoja mladih zvijezda poput Kona Knueppela i Brandona Millera, klub je procijenio da može nastaviti graditi konkurentnu momčad i bez njega.

Minnesota je u ovoj razmjeni ostala bez Reida, jednog od najvažnijih igrača iz drugog plana. Prošle sezone bilježio je 13,6 poena, 6,2 skoka i 2,2 asistencije po utakmici, a mnogi su vjerovali da bi nakon odlaska Randlea mogao preuzeti još značajniju ulogu. Umjesto toga, vodstvo kluba odlučilo se za dovođenje dokazane zvijezde koja bi trebala dodatno rasteretiti Edwardsa u organizaciji i kreaciji igre.

Prema trenutačnim procjenama, Timberwolvesi bi novu sezonu mogli otvoriti s Ballom i Edwardsom u vanjskoj liniji, uz Ayoa Dosunmua, Jadena McDanielsa i Rudyja Goberta. Istodobno će morati pronaći dodatna rješenja za širinu rostera, jer su trenutačno Terrence Shannon Jr. i Joan Beringer među glavnim opcijama s klupe.

Charlotte je, s druge strane, dobio igrača koji može pokrivati više pozicija u reketu i pritom prijetiti šutom izvana. Reid bi trebao donijeti dodatnu čvrstinu pod košem, dok se očekuje da će Hornetsi pokušati zadržati Cobyja Whitea kao prvog organizatora igre. U tom bi slučaju momčad oko Whitea, Knueppela, Millera, Milesa Bridgesa i Reida trebala predstavljati temelj nove faze razvoja franšize.