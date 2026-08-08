Argentinski reprezentativac u rekordnom transferu iz Atletica u River Plate

Argentinski reprezentativni veznjak, 25-godišnji Thiago Almada postao je najskuplji igrač u povijesti tamošnje nogometne lige nakon što je stigao iz madridskog Atletica u River Plate za 20 milijuna eura.
Transfer Almade, koji je 2022. godine bio dio argentinske reprezentacije koja je u Katru osvojila naslov svjetskog prvaka, a ranije ovoga ljeta je bio i u sastavu koji je u Sjevernoj Americi osvojio srebro, vrijedan je 20 milijuna eura. Time je oborio prošlogodišnji rekord kada je Kolumbijac Kevin Castano za 16 milijuna eura prešao iz ruskog Krasnodara također u River Plate.
Almada je s Riverom potpisao do 2029. godine.
Ovo je Almadin povratak u domovinu nakon četiri godine, a u međuvremenu je igrao za četiri različita kluba na tri kontinenta. Prvo u MLS-u za Atlantu United, potom za brazilski Botafogo, da bi u siječnju prošle godine stigao u Europu. Proljeće 2025. je proveo u Lyonu, a sezonu 2025/26. u madridskom Atleticu.
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