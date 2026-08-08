Modrić neočekivano dobiva novu ulogu u Milanu?

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Iako je Milan u pretposljednjoj utakmici ljetne turneje u Jakarti poražen od Chelseaja s 3:0, nastup Luke Modrića ponovno je izmamio pohvale talijanskih medija.

Hrvatski maestro započeo je dvoboj u početnoj postavi i odradio planiranih 45 minuta u organizaciji igre Rossonera, prije nego što ga je na predahu zamijenio mladi Ardon Jashari.

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Unatoč uvjerljivom slavlju londonske momčadi, ugledna Gazzetta dello Sport iznijela je vrlo pozitivne dojmove o Modrićevoj igri i njegovu utjecaju na terenu:

“Spušta se po loptu kako bi gradio napad i ne griješi gotovo nikad. Njegova se osobnost osjeća i dobro vodi momčad. Nosi kapetansku traku: je li to nagovještaj budućnosti ako Maignan napusti Milan?”

Modrić tako iz utakmice u utakmicu podiže formu i hvata natjecateljski ritam uoči početka nove sezone, u kojoj bi mu prema predviđanjima talijanskih medija neočekivano mogla pripasti čast uloge kapetana ako aktualni prvi vratar i vođa momčadi napusti Milan.