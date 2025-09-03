Skandal u NBA ligi: Suigrač Ivice Zupca dobivao novce ‘ispod stola’?

Podijeli :

Period između završetka Ljetne lige i početka priprema obično je jedno od mirnijih razdoblja u NBA kalendaru, osim ako ne ispliva neka velika afera. Upravo se to dogodilo danas popodne, kada je u javnost izašla nova epizoda popularnog podcasta „Pablo Torre Finds Out“, otkrivajući potencijalno veliki skandal vezan uz Los Angeles Clipperse i njihovog vlasnika Stevea Ballmera.

Prema dokumentima do kojih je došao novinar i voditelj podcasta Pablo Torre, Clippersi su navodno godinama nezakonito financijski nagrađivali svoju zvijezdu Kawhija Leonarda putem prikrivenih kanala, čime su zaobilazili pravila NBA salary capa, jedan od najtežih prekršaja koji vlasnik NBA franšize može počiniti.

Povratak na ljeto 2019. pomaže razjasniti kontekst: tada je liga pokrenula istragu oko navodnih pogodnosti koje su Clippersi navodno nudili Kawhijevom ujaku Dennisu Robertsonu, poznatijem kao Uncle Dennis, kako bi privukli Leonarda u momčad. Istraga tada nije otkrila nikakve nepravilnosti, a Kawhi je potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 104 milijuna dolara.

Godine 2021. Leonard je produžio ugovor na iznos od 176 milijuna dolara, a u isto vrijeme potpisan je i sponzorski ugovor s kompanijom Aspiration, tvrtkom koja promovira sadnju drveća i smanjenje emisije štetnih plinova. Vrijednost sponzorskog ugovora bila je 28 milijuna dolara na četiri godine, no ključan detalj je da je najveći investitor te kompanije upravo Steve Ballmer, koji je uložio 50 milijuna dolara vlastitog novca. Sponzorski ugovor potpisan je s firmom KL2 LLC, koju zastupa upravo Uncle Dennis.

Kontroverze izazivaju i detalji ugovora. Leonard nije imao nikakvu stvarnu obavezu marketinških aktivnosti, a isplate su bile vezane uz njegov status u klubu. Čim napusti Clipperse, ugovor prestaje vrijediti.

Cijelu priču dodatno potvrđuje bivši zaposlenik Aspirationa, koji je u podcastu izjavio da su u kompaniji jasno dali do znanja da je ugovor sklopljen kako bi se zaobišla pravila NBA lige o salary capu. Osim toga, ista firma je potpisala i 300 milijuna dolara vrijedan ugovor s Clippersima vezan uz izgradnju nove dvorane, Intuit Dome, u kojem je Aspiration preuzela ulogu ekološkog savjetnika u izgradnji.

NBA se još nije službeno oglasila o cijelom slučaju, no ako se optužbe pokažu točnima, Clippersima prijete ozbiljne sankcije — od oduzimanja draft izbora, preko mogućeg raskida Leonardova ugovora, pa sve do prisilne prodaje franšize. A to bi, u usporedbi s potencijalnim kaznama od financijskih regulatora, mogla biti tek početna točka većih problema za Stevea Ballmera.