Skandal u Brazilu: Srpski košarkaši i trener dobili otkaze zbog namještanja

Veliki košarkaški skandal potresa Brazil. Dvije utakmice nacionalnog prvenstva nalaze se pod istragom zbog sumnje u namještanje, a u cijeli slučaj uključeni su i srpski košarkaši, treneri, kao i financijer Rio Clara Svetozar Popović.

Brazilski mediji pišu da je FIBA pokrenula istragu zbog sumnjivih rezultata na utakmicama kluba Rio Claro. FIBA je obaviještena kako je riječ o susretima na koje je u kladionicama uložen velik novac.

Radi se o utakmici Rio Clara protiv Botafoga, koju je Botafogo dobio 74:61, pri čemu se masovno kladilo na „minus“ (granica 160 poena). Drugi sporni susret Rio Claro je izgubio od São Joséa 95:64, a zabilježen je velik broj uplata na poraz Rio Clara s razlikom većom od 15 poena.

Uprava nacionalne lige potvrdila je da je, čim je zaprimila prijavu, o svemu obavijestila policiju São Paula te ministarstva pravosuđa, financija i sporta, kao i Košarkaški savez.

Prvi koji su platili cijenu ove afere bili su ljudi iz Srbije. Najprije 38-godišnji Svetozar Popović, koji je u tom razdoblju bio financijer Rio Clara, a kojem je ukinuta boravišna viza.

Popović je u klub doveo razigravača Marka Rikala s državljanstvom BiH, zatim beka Nemanju Simovića, a prije dva mjeseca na klupu je sjeo Slobodan Nikolić. Svima njima uručeni su otkazi.