SK doznaje detalje oko šokantnog Šamanićevog razlaza s Baskonijom! Vraća li se u Cibonu?

Podijeli :

xAlessiaxDonisellix via Guliver

Hrvatski reprezentativac Luka Šamanić raskinuo je ugovor s Baskonijom iz 'osobnih razloga'.

Baskonia je službeno potvrdila razlaz s hrvatskim košarkašem.

“Luka Šamanić više neće biti dio Baskonijine momčadi nakon što je postignut sporazumni raskid ugovora iz osobnih razloga.

Klub cijeni njegovu predanost i profesionalnost tijekom boravka u Vitoria-Gasteizu te mu želi puno uspjeha u osobnoj i profesionalnoj budućnosti”, poručili su iz kluba.

POVEZANO VIDEO / Šamanić zabio 13 poena u porazu od Partizana, Panathinakos slavio kod Efesa

Kako Sport Klub doznaje, Šamanić je imao virozu i rekao ja treneru da se loše osjeća, ali trener ga je zamolio da ipak zaigra unatoč bolesti. Epilog svega je da mu se stanje pogoršalo i završio je u bolnici te je imao bronhitis. Navodno mu nije sjelo to što je morao igrati bolestan i nakon svega došlo je i do raskida ugovora. Tijekom vikenda nije igrao protiv Granade u ACB ligi te je sve tada već upućivalo na ovakav epilog. Dan kasnije došla je šokantna vijest da je sporazumno raskinuo ugovor i sad je slobodan igrač.

Nije tajna da je on velika želja Cibone, ali sigurno će imati i ponude i ostalih Euroligaša, te bi ubrzo mogao naći novi klub. Za klub iz svog rodnog grada Zagreba igrao je prošle sezone i to tek pet utakmica, prije nego što je prešao u redove Baskonije.