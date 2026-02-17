Šibenka rutinski izborila polufinale Kupa

Podijeli :

Šibenka

Košarkaši Šibenke prvi su polufinalisti Kupa Krešimir Ćosić, koji se održava u zagrebačkom KC Dražen Petrović, nakon četvrtfinalne pobjede protiv Đakova 93-77 (26-17, 24-12, 22-23, 21-25).

Đakovo, trenutačno deveta momčad na ljestvici druge lige, nije mogao na pravi način parirati Šibenčanima, koji su posljednji sastav na prvoligaškoj ljestvici.

Šibenčani su utakmicu prelomili već u prvom poluvremenu. Nakon prve četvrtine vodili su 26-17, dok su odmor dočekali uz veliku prednost od 50-29. U nastavku dvoboja Šibenka je s pola gasa održavala prednost te rutinski izborila proboj prema polufinalu.

Leon Šljivarić postigao je 18 poena za Šibenku, a Martin Jelić 16. Dominik Škugor je dodao 14 poena uz šest asistencija i pet skokova. Kod Đakova je Martin Vedriš postigao 19 poena uz sedam skokova, a Hrvoje Majcunić 20 uz pet asistencija i osam skokova.

U nastavku dana za proboj u polufinale će se od 20 sati boriti Cibona – DepoLink Škrljevo.

U srijedu se igraju preostala dva četvrtfinalna susreta, a sastat će se od 17 sati Split – Omiš te od 20 sati Zadar – Dinamo-Zagreb.