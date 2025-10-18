Šarić dvoznamenkast u pobjedi Kingsa protiv Dončićevih Lakersa

Podijeli :

AP Photo/Alan Greth via Guliver

U noći s petka na subotu Sacramento Kingsi su odigrali svoju posljednju pripremnu utakmicu za nadolazeću NBA sezoni. Klub iz glavnog grada Kalifornije gostovao je kod Los Angeles Lakersa te su u posljednjoj sekundi došli do pobjede 117:116. U pobjedi je svoj obol dao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić

Susret dvije kalifornijske ekipe bio je izjednačen kroz čitavi susret. Najveću prednost imali su Lakersi sredinom treće četvrtine kada su poveli s +11, razlika koja u NBA ligi više nije što je nekad bila. Kingsi su se uspjeli vratiti te su na kraju u posljednjoj sekundi slobodnim bacanjem Isaaca Jonesa došli do pobjede u posljednjoj pripremnoj utakmici sezone.

Za Kingse je igrao i Dario Šarić koji je u 25 minuta na parketu zabio 10 poena, uhvatio 6 skokova te je upisao i jednu blokadu. Kod Lakersa je najbolji bio Luka Dončić. Slovenac je u porazu svoje momčadi zabio 31 poen, udijelio 9 asistencija te je uhvatio 5 skokova.

Kingsi će novu NBA sezonu otvoriti gostovanjem kod Phoenix Sunsa, bivše Šarićeve momčadi dok će Lakersi igrati protiv Golden State Warriorsa na svom parketu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.