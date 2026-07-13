Samo na SK: Iza nas je spektakularan vikend u Novoj Gradiški, evo tko su pobjednici

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PRO 3x3 / Motion Play Agency

Nova Gradiška proteklog je petka i subote bila domaćin sedme postaje ovogodišnjeg PRO 3x3 Tour driven by Opel. Dvodnevni košarkaški događaj na Trgu kralja Tomislava još je jednom spojio vrhunski 3x3 basket, bogat popratni program i humanitarnu akciju "Svi smo uz tebe Hrva!", potvrdivši kako sport može okupiti zajednicu oko zajedničkog cilja.

Treću godinu zaredom PRO 3×3 Tour održan je zajedno s humanitarnim streetball turnirom “Svi smo uz tebe Hrva!”, čiji je cilj pomoći Hrvi, članu KK Strmac Nova Gradiška koji je nakon teške ozljede ostao trajno vezan uz zahtjevnu rehabilitaciju i svakodnevnu skrb. Tijekom oba dana održane su humanitarna prodaja majica i tombola, a sav prikupljeni prihod namijenjen je pomoći Hrvi i njegovoj obitelji.

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O važnosti ove akcije govorio je član Udruge PRO 3×3 Tomislav Prpić.

“Fizičko stanje Hrve je takvo da ono ne može na bolje. Ali mi se trudimo pomoći njegovoj obitelji i ljudima koji brinu o njemu da financijski podnesu troškove skrbi kako bi Hrvi omogućili što kvalitetniji život i da se njegovo stanje ne pogoršava.”

Posebno mjesto u programu ponovno je imao Kid’s Day, koji je okupio velik broj najmlađih zaljubljenika u košarku. Djeca su kroz igru učila pravila 3×3 košarke, sudjelovala u natjecanjima i pokazala svoje vještine uz glasnu podršku roditelja i brojnih gledatelja.

Na humanitarnom turniru “Svi smo uz tebe Hrva!” naslov je osvojila ekipa 3 i pol muškarca, koja je nakon produžetka u finalu svladala Refresh rezultatom 14:12.

U ženskoj Open konkurenciji slavila je ekipa 3×3 Bosna, koja je u finalu pobijedila BW Kokvistadorice 20:11. Za pobjedničku ekipu nastupile su Sara Herceg, Berina Mustafić, Katarina Trehub i Šejla Bujakšu.

Naslov u U19 kategoriji osvojila je ekipa 3×3 Vinkovci, koja je kroz turnir prošla bez poraza. U finalu je svladala ekipu Diši majstore rezultatom 15:9 i izborila nastup na završnom turniru PRO 3×3 Toura u Novalji. Za pobjedničku momčad igrali su Dino Ramljak, Gregor Lusavec, Mateo Čović i Tin Hodak.

Najjača Elite konkurencija ponudila je niz kvalitetnih i neizvjesnih utakmica, a naslov je osvojila Derventa MBet, koja je u finalu pobijedila mađarsku reprezentativnu ekipu HUN 3. Za pobjedničku momčad nastupili su Jovan Kalanj, Mihajlo Topalić, Nikola Nedinić i Vladimir Vujičić.

Uz vrhunsku košarku, publika je tijekom oba dana uživala u atraktivnim nastupima akrobatske skupine Dunking Devils, čiji je spektakularni skok preko djece gledatelja bio jedan od vrhunaca programa. Atmosferu su svojom energičnim nastupima zagrijale i Mažoretkinje Grada Nova Gradiška i te članovi Plesnog studija Nova Gradiška, koji su upotpunili bogat sadržaj za sve generacije.

Po završetku turnira zadovoljstvo uspješno organiziranim događajem izrazila je zamjenica gradonačelnice Nove Gradiške Sabina Vlaović.

“Prezadovoljni smo kako je sve prošlo. Posebna zahvala organizatorima na ovom spektaklu. Poslužilo nas je i vrijeme, najavljena kiša nas je zaobišla. Hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli ovom humanitarno-sportskom događaju. Vidimo se sljedeće godine.”

Velik doprinos organizaciji na lokalnoj razini dali su Grad Nova Gradiška, Turistička zajednica Grada Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija i KK Strmac Nova Gradiška, koji su zajedno s Udrugom PRO 3×3 omogućili još jedno uspješno izdanje turnira.

Nakon Nove Gradiške, PRO 3×3 Tour driven by Opel ulazi u završnicu ovogodišnje turneje. Slijede turniri u Umagu (17. i 18. srpnja) i Šibeniku (24. i 25. srpnja), dok će veliko finale biti održano u Novalji 31. srpnja i 1. kolovoza. Pobjednik završnog turnira izborit će izravan nastup na prestižnom FIBA 3×3 Challengeru u Mataróu (Španjolska).

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske. Izravan prijenos je na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.