Real i Barcelona na korak od napuštanja Eurolige

Guliver

NBA stiže na velika vrata i u Europu, gdje će očigledno poremetiti čitav sistem.

Barcelona i Real Madrid bliži su nego ikad napuštanju Eurolige, a mogućnost njihovog sudjelovanja u FIBA Ligi prvaka tijekom nove prijelazne faze čini se sve realnijom, prenosi grčka Gazzetta.

Čelnici NBA lige u intenzivnim su pregovorima s čelnicima španjolskih velikana, dok istovremeno iz Eurolige vrše pritisak na njih da potpišu novi desetogodišnji ugovor kojim bi se obvezali na dugoročnu suradnju.

Do prosinca bi se trebali izjasniti, iako je prvotni rok bio 30. lipnja 2026. godine.

Španjolci su blizu odluke da u sezoni 2026./27. nastupaju u FIBA Ligi prvaka, što bi bio uvod u NBA Europu!

Osim toga, Gazeta navodi da je Asvel već bivši član Eurolige, dok je status Fenerbahçea neizvjestan.