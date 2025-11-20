Ratcliffe odobrio: United pokreće košarkaški klub?

Podijeli :

REUTERS/Phil Noble via Guliver Image

Priče o NBA Europe možda su malo splasnule, ali daleko od toga da nisu prisutne. Jedna stiže iz Engleske, gdje se govori o pokretanju košarkaškog kluba Manchester United.

Navodno je Jim Ratcliffe odobrio pokretanje košarkaške sekcije. Točnije, ponovno pokretanje košarkaške sekcije, jer je United imao košarkaški klub pune tri godine – od 1985. do 1988.

United je jedan od nogometnih velikana koji će se upustiti u ovu avanturu, naravno prvenstveno iz financijskih motiva.

U priči o pokretanju projekta NBA Europe spominju se također Paris Saint-Germain, ali i iskonski košarkaški velikani Real Madrid, Barcelona i Bayern, koji ima košarkašku tradiciju. Spominju se i Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe i, zanimljivo – Betis.

U tom svjetlu engleski mediji pišu da je Ratcliffe odobrio pokretanje košarkaškog kluba, kao i izgradnju košarkaške dvorane pored Old Trafforda. Dvorana bi trebala imati 15.000 mjesta.