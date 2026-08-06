Evo kako su igrali potencijalni suparnici Hajduka i Rijeke u Konferencijskoj ligi

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HNK Hajduk Split

Čudesna večer za hrvatske klubove u Europi donijela nam je pobjedu Hajduka kod Žalgirisa (5:2) i Rijeke kod kuće protiv Ilvesa (1:0), a prve dvoboje 3. pretkola Konferencijske lige odigrali su i njihovi potencijalni suparnici.

Nakon uvjerljive pobjede Hajduka u Vilniusu protiv Žalgirisa (5:2), pozornost navijača Splićana bila je usmjerena prema Poljskoj, gdje su u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige Raków i švedski Hammarby odigrali bez pogodaka (0:0).

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Upravo će pobjednik tog dvoboja u doigravanju za ulazak u grupnu fazu igrati protiv Hajduka, naravno, uz uvjet da Bijeli u uzvratu na Poljudu potvrditi prolazak. Švedski predstavnik s remijem bez golova na gostovanju ima dobar rezultat pred uzvrat na domaćem terenu.

Za Raków je od prve minute nastupio bivši kapetan Hajduka Fran Tudor, koji je zbog ozljede morao napustiti igru već u 26. minuti. Dodajmo i da je odličnu utakmicu, prema komentarima poljskih navijača, odigrao bivši igrač Dinama Mahir Emreli.

Rijeka je na Rujevici stigla do minimalne prednosti od 1:0 protiv finskog Ilvesa pogotkom Nike Jankovića, a u potencijalnom play-offu čeka je izuzetno težak zadatak.

Danski Midtjylland napravio je velik korak prema prolasku savladavši u gostima irski Bohemian s 2:0. Dance je u vodstvo doveo Franculino Dju u 28. minuti, napadač koji se nalazi na meti nekoliko engleskih premierligaša, dok je pobjedu potvrdio Valdemar Byskov u 77. minuti.

Hrvatski reprezentativni branič u redovima danske momčadi, Martin Erlić, propustio je ovaj susret zbog suspenzije zarđene u prethodnoj europskoj utakmici protiv Bešiktaša.

Uzvrati su na rasporedu idući četvrtak.