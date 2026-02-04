Potvrđena velika razmjena u NBA: Harden napustio Zupca

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Los Angeles Clippers poslali su Jamesa Hardena u Cleveland u završnici prijelaznog roka, dok su u suprotnom smjeru stigli Darius Garland i pick druge runde drafta.

Informacija o Hardenovu potencijalnom odlasku pojavila se nekoliko sati prije nego što je razmjena i službeno zaključena.

Na taj su način dvije momčadi razmijenile razigravače i dobile ono što im je bilo potrebno u dosadašnjem dijelu sezone.

Clippersi su uspjeli pomladiti sastav, dok je Cleveland dobio prijeko potrebno iskustvo koje će im koristiti u doigravanju.

Unatoč pričama da je Harden tražio odlazak iz Clippersa, sjajni bek to je demantirao.

“Nije istina da sam želio napustiti Los Angeles. Nije bilo nikakvih problema među nama. Žao mi je što je sve ovako završilo, ali s košarkaškog gledišta imam veće šanse doći do naslova u Clevelandu nego u Clippersima“, istaknuo je Harden.

