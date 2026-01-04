Ozlijedio se i Sengun, napustio je igru nakon samo jedne minute utakmice

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Nakon samo jedne minute utakmice košarkaša Dallasa i Houstona parket je zbog ozljede gležnja desne noge morao napustiti vođa Houstona, turski igrač Alperen Sengun.

Na samom startu dvoboja 23-godišnji Sengun je pri doskoku aterirao na nogu suparničkog igrača Daniela Gafforda i pritom ozlijedio gležanj. Premda je bez pomoći, ali uz vidno šepanje, uspio sam napustiti parket do kraja dvoboja se Sengun nije vraćao u igru.

Tek predstoje detaljne pretrage oko njegove ozljede i premda su velike šanse da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi gotovo sigurno će nekoliko utakmica Houston biti bez njega.

Nakon četiri pobjede u nizu Houston je bez Senguna upisao poraz na gostovanju kod Dallasa. Koliko je važan za Houston govore i njegove ovosezonske brojke, 22.6 poena po utakmici uz 9.3 skokova i 6.7 asistencija.

Houston je trenutačno četvrti na ljestvici Zapadne konferencije s 21 pobjedom i 11 poraza. Brojni suparnici Houstona na vrhu ljestvice na Zapadu također trenutačno igraju bez svojih najboljih igrača. Zbog ozljeda su izvan parketa najbolji igrač Denvera Nikola Jokić te zvijezda San Antonija Victor Wembanyama.