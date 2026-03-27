Oštar istup Hezonje o stanju Draženovog doma: ‘Nevrijeme ga mora dokrajčiti da se renovira?’

Posljedice nevremena osjetile su se i u Košarkaškom centru Dražen Petrović.
Oštećen je krov dvorane, a puknula je i kupola. Dijelovi konstrukcije pali su na parket, a objekt sada i prokišnjava.
Dvorana je zbog nastale štete zatvorena do daljnjega, dok se ne provedu nužni sanacijski radovi. Zaposlenici trenutačno rade od kuće.
Na cijelu situaciju reagirao je i Mario Hezonja, hrvatski reprezentativac i igrač Real Madrida. Na Facebooku je objavio video oštećene dvorane i poručio:
“Nevrijeme je mora dokrajčiti da se renovira sve i stavi klima?”
