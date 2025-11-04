Ništa od povratka u Cibonu, Luka Šamanić pronašao novi klub

Nakon što je sredinom listopada raskinuo ugovor s Baskonijom zbog osobnih razloga, dogovorio je suradnju s ruskim klubom koji je tražio pojačanje na krilnoj poziciji.

SK doznaje detalje oko šokantnog Šamanićevog razlaza s Baskonijom! Vraća li se u Cibonu?

Iako se spominjao njegov povratak u Cibonu, Zenit je, čini se, ponudio bolje uvjete i veću ulogu. Momčad vodi slovenski izbornik Aleksandar Sekulić, a pomoćnik mu je Jurica Žuža. Šamanić stiže kao zamjena za ozlijeđenog Alexa Poythressa.

Dosad je igrao za Barcelonu B, Petrol Olimpiju, San Antonio Spurse, Utah Jazz, Cibonu i Baskoniju, u čijem je dresu ove sezone u Euroligi bilježio 7 poena i 2.6 skokova po utakmici.