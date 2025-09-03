Nurkić izabrao legendarnog Španjolca ispred Jokića za najboljeg svih vremena u Europi

Podijeli :

HMBxMedia/xHeikoxBecker via Guliver

Bosanskohercegovački centar Jusuf Nurkić odgovorio je na zanimljivo pitanje - tko je po njegovom mišljenju najbolji europski košarkaš svih vremena?

Bez puno dvojbi, Nurkić je odgovorio da je za njega izbor jasan: Pau Gasol.

Nurkićeva izjava ubrzo je obišla društvene mreže, a snimak je stigao i do samog Gasola. Legendarni Španjolac nije krio oduševljenje – na svom Instagram storyju podijelio je video i dodao poruku:

“Ljubav brate.”

Time je Gasol javno zahvalio Nurkiću na lijepim riječima.

Video je prethodno objavljen i na Instagram profilu košarkaške akademije koju vodi bivši reprezentativac Španjolske. Uz video je stajala i poruka:

“Ako smo već voljeli Nurka, nakon što smo pogledali ovaj video, volimo ga još više. Također, ni mi ne bismo mnogo razmišljali, Pau Gasol bi uvijek bio naš izbor”.

Nurkićev zadatak nije bio lak, a osim Gasola, u izboru su bila i neka od najvećih imena europske košarke: Nikola Jokić, Dirk Nowitzki, Toni Kukoč, Vlade Divac i drugi.

Ipak, za bh. centra dileme nije bilo: Gasol je “jedan i jedini“.