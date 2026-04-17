Nova pobjeda Zadra u ABA ligi, za plasman u play-in se puno pita FMP

KK Zadar

Košarkaši Zadra pobijedili su Krku u Novom Mestu rezultatom 75:65. Uoči posljednjeg kola play-out faze natjecanja imaju omjer 12-13, ostali su u igri za plasman u play-in fazu, ali puno toga ovisi o FMP Železniku.

Naime, da bi Zadar stigao do nokaut faze, mora pobijediti SC Derby u Podgorici, a FMP na svom terenu mora izgubiti jednu od dvije preostale utakmice – protiv Beča ili Ilirije.

Vladimir Mihailović postigao je 21 poen, Krševan Klarica 16, Karlo Žganec 11, a Lovro Mazalin 10 poena. Kod Krke su Blaž Mahkovic ubacio 15, Sukmail Maton 12, a Lovro Urbiha 10 poena. Zadar nije dobro otvorio utakmicu. Krka je prvu četvrtinu dobila s 24:17, no izabranici Danijela Jusupa brzo su se probudili. Odigrali su sjajno u drugoj četvrtini, koju su dobili 24:11, pa su uoči posljednje dionice vodili 59:50.

Krka je i dalje bila u igri, ali je momčad iz Zadra do kraja kontrolirala zbivanja na parketu te sada čeka eventualni kiks FMP Železnika, koji ima bolji međusobni omjer.

U ostalim utakmicama play-out faze natjecanja sastat će se: Ilirija – SC Derby, FMP Železnik – Beč, Spartak – Borac i Mega – Split.