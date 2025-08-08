Ništa od okršaja Jokića i Giannisa! Grčka superzvijezda propušta utakmicu na Cipru

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Prvo ime grčke reprezentacije neće se pojaviti na Cipru, gdje Grci sa Srbijom u subotu igraju pripremnu utakmicu za nadolazeće Europsko prvenstvo.

Grci će još morati pričekati na ovogodišnji debi dvostrukog najkorisnijeg igrača NBA lige u nacionalnom dresu, jer superzvijezda neće putovati na Cipar gdje će njegovi suigrači odmjeriti snage sa Srbijom (subota) i Izraelom (nedjelja).

Svi osim Antetokounmpa bit će na raspolaganju izborniku Vassilisu Spanoulisu, koji će morati krojiti plan igre bez oslonca i uvjerljivo najboljeg igrača momčadi, prema saznanjima tamošnjeg portala Sport24.

Nikola Jokić i njegova družina tako će ostati bez najvećeg testa koji ih je trebao dočekati na otočnoj zemlji.

Prvenstvo Starog kontinenta na programu je od 27. kolovoza do 14. rujna, a dvostruki osvajač u skupini će se sastati sa Španjolskom, Bosnom i Hercegovinom, Italijom, Gruzijom i domaćinom Ciprom.

Srbija će u Rigi odmjeriti snage s domaćinom Latvijom, ali i Turskom, Portugalom, Češkom i Estonijom.