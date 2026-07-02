Utakmica Hrvatske i Portugala će se igrati na godišnjicu Jotine smrti

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Valter Gouveia SPP via Guliver

Utakmica između Hrvatske i Portugala igrat će se na godišnjicu smrti portugalskog napadača Dioga Jote, koji je 3. srpnja 2025. godine poginuo u prometnoj nesreći.

Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći na sjeverozapadu Španjolske kada je njihov Lamborghini izletio s ceste i zapalio se.

Napadač Liverpoola je poginuo nedugo nakon što je pomogao Portugalcima da osvoje Ligu nacija. Obljetnica će sigurno pobuditi emocije među suigračima, navijačima i stručnim stožerom.

Portugalski izbornik Roberto Martinez, koji je Jotu opisao kao “naše svjetlo”, imenovao ga je počasnim članom svoje reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

“Mislim da moramo odati počast Diogu Joti. Vjerujem da je ovo trenutak da cijenimo sve što smo izgradili u ovoj momčadi, jer je sve počelo s njim,” kazao je Martinez.

Jota je za Portugal postigao 14 golova u 49 nastupa i, budući da je propustio Svjetsko prvenstvo 2018. zbog ozljede lista, gotovo sigurno bi bio u reprezentaciji za World Cup.

“Imamo veliku motivaciju, ne samo na idućoj utakmici već na svima. Želimo pobjedu za našu zemlju, za naše obitelji i za Jotu. Sve ćemo učiniti kako bi ostvarili pobjedu,” kazao je veznjak Vitinha na konferenciji za novinare uoči utakmice.

Njegov veliki prijatelj Ruben Neves, koji je nosio lijes na sprovodu i blizak je s obitelji, napravio je Jotinu tetovažu na lijevom listu i nosi njegov broj 21.

“Bilo je stvarno teško. Dan nakon što sam saznao za vijest bio je najteži dan u mom životu. Unatoč tome, glavni razlog zašto sam mogao nastaviti igrati bila je, prije svega, želja da igram za Dioga. Također je bilo vrlo važno da je moja supruga Debora bila uz mene. Još uvijek razgovaram s njim. Zapravo, to je nešto što mnogi ljudi ne znaju, ali još uvijek imamo WhatsApp grupu od troje: Rute, Diogo i ja, i tamo stalno razmjenjujemo poruke. Kad se dogodi nešto posebno, otvorim grupu i nastavim mu slati poruke,” otkrio je Neves.