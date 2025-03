Zubac odličan u važnoj pobjedi Clippersa, Lakersi prekinuli niz poraza

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Los Angeles Clippersi su u gostima sa 126-113 pobijedili New York Knickse, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je odigrao još jednu dobru utakmicu upisavši 49. double-double učinak ove sezone.

Zubac je na terenu proveo nešto više od 30 minuta i u tom je vremenu zabio 18 koševa (šut iz igre 7/15) uz 10 skokova, dvije asistencije i dvije blokade. James Harden je bio najbolji strijelac s 29 ubačaja, , od čega je šest trica, a Kawhi Leonard je dodao 27 poena, 10 skokova i sedam asistencija. U redovima New Yorka najbolji je s 34 poena, i 14 skokova bio Karl-Anthony Towns dok je OG Anunoby ubacio 28 koševa.

Los Angeles Lakers su u Indianapolisu sa 120-119 pobijedili domaće Indiana Pacerse, a pobjedu im je osigurao LeBron James pogotkom na zvuk sirene za kraj. James, koji nije postigao pogodak iz igre sve do zadnje četvrtine, završio je utakmicu s 13 koševa, 13 skokova i sedam asistencija dok su Lakersi (44-28) prekinuli niz od tri poraza. Zaostajući tri koša pet minuta do kraja, Los Angeles je napravio niz od 11-2. Pacersi su potom ponovno preuzeli vodstvo sa sedam uzastopnih poena da bi uhvatili prednost od 119-118 42 sekunde do kraja. Nakon što je Bennedict Mathurin promašio tricu, Luka Dončić iz Lakersa promašio je loptu, ali ju je James uhvatio i položio samo djelić sekunde prije sirena. Dončić je bio najbolji strijelac Lakersa s 34 koša, sedam skokova i sedam asistencija, dok je Austin Reaves ubacio 24, a Hachimura 14. Indianu (42-30) su predvodili Mathurin s 23 koša i Haliburton sa 16 koševa i 18 asistencija.

Washington Wizardsi su perekinuli niz od pet poraza nakon što su sa 119-114 bili bolji od Philadelphia 76ersa. Predvodio ih je Alex Sarr s 24 ubačaja, a Justin Champagnie je dodao 18 poena i 10 skokova. Jordan Poole upisao se među strijelce s 18 poena i sedam asistencija. Quentin Grimes bio je najbolji kod 76ersa s 22 poena, dok je Guerschon Yabusele zabio 21 poen i osam ploča. S 19 poena i 10 skokova, Justin Edwards je upisao svoj prvi double-double u karijeri za Philadelphiju, kojoj je ovo šesti poraz zaredom.

Toronto Raptors su ostvarili najveću pobjedu ove sezone nadigravši u New Yorku sa 116-86 domaće Brooklyn Netse. Orlando Robinson je postigao 23 poena i 12 skokova u drugoj uzastopnoj pobjedi Toronta. Jonathan Mogbo imao je 16 poena s klupe za Toronto, dok je R.J. Barrett i Scottie Barnes postigli su po 15. Kod Netsa, kojima je ovo peti poraz zaredom i 16. u zadnjih 19. utakmica, najbolji je bio Nic Claxton je s 22 poena i 11 skokova. Ziaire Williams završio je s 13 poena za Brooklyn, koji je napravio 20 izgubljenih lopti koje su se pretvorile u 30 poena za

Denver Nuggets su kod kuće sa 127-117 pobijedili Milwaukee Buckese, a Nikola Jokić je u svom prvom nastupu nakon pet utakmica izbivanja zbog ozljeda lijevog gležnja i desnog lakta skupio 39 koševa, 10 skokova i 10 asistencija za svoj 30. triple-double u sezoni.Michael Porter Jr. dodao je 23 poena i 10 skokova za Nuggetse, Christian Braun se upisao s 19 poena i 10 skokova, a Jamal Murray završio je sa 17 poena. Dario Šarić nije igrao za Denver.Igrajući bez Giannisa Antetokounmpa (istegnuće lijevog stopala) i Damiana Lillarda (duboka venska tromboza), Buckse je predvodio Brook Lopez s 26 poena.

Boston Celtics su na gostovanju s visokih 132-102 slavili protiv Phoenix Sunsa. Kristaps Porzingis zabilježio je 30 koševa i osam skokova, a Jaylen Brown 24 koša za Boston koji je pobijedio u 12 od zadnjih 13 utakmica. Kevin Durant zabio je 30 poena u tri četvrtine za Sunse, kojima je prekinut niz od četiir pobjede na domaćem terenu. Phoenix je izjednačen s Dallasom za posljednje mjesto za ulazak u Zapadnu konferenciju. Devin Booker dodao je 14 poena, 10 asistencija i sedam skokova, a Nick Richards 10 poena za Sunse.