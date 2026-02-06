VIDEO / Pogledajte ljutitu reakciju Dončića nakon što se ozlijedio u slavlju Lakersa

Luka Dončić morao je ranije završiti utakmicu protiv Philadelphia 76ersa zbog problema s lijevom nogom. U pobjedi Lakersa 119:115 nije se vraćao u drugom poluvremenu, a u klubu se nadaju da pauza neće biti duga.
Ozlijedio se u drugoj četvrtini kada se uhvatio za zadnju ložu. Vidno nezadovoljan napustio je parket, a Lakersi su ubrzo potvrdili da se neće vraćati zbog bolova u nozi. Do tada je upisao 10 poena (3/10 iz igre), četiri skoka, dvije asistencije i pet izgubljenih lopti.
Trener JJ Redick rekao je da je Dončić osjetio bol u zadnjoj loži te da je iz predostrožnosti izvađen iz igre, a težina ozljede bit će poznata nakon magnetske rezonancije. Dodatnu zabrinutost izazvalo je to što je viđen kako šepa pri izlasku iz dvorane.
Ozljeda dolazi u nezgodnom trenutku za Lakerse, koji su u utakmicu ušli kao šesti na Zapadu, s tek jednom pobjedom više od Phoenixa. Momčad od prosinca igra neujednačeno, a nakon povratka Austina Reavesa suočila se s novim problemom u borbi za doigravanje.
