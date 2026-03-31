VIDEO / Danska u Pragu vratila stvari na početak

Podijeli :

Nakon dramatične pobjede nad Irskom, Češka je u Pragu ugostila Dansku u borbi za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Već nakon tri minute na semaforu je stajalo 1:0 za domaće. Nakon udarca iz kuta lopta se odbila do Pavela Sulca koji je fenomenalnim udarcem matirao Madsa Hermansena i Češka je povela s 1:0. Dugo se Danci pokušavali vratiti u susret, a to su napravili u 72. minuti i to nakon prekida. Mikkel Damsgaard ubacio je iz slobodnog udarca, a Joachim Andersen pogodio je za 1:1.

Uslijedili su zatim produžeci u kojima je do pogotka u 100. minuti došla Češka. Nakon dugog auta Vladimira Coufala lopta je došla do Ladislava Krejčija koji je pogodio za 2:1 domaće ekipe.

A onda su i Danci izjednačili u 111. minuti na 2:2. Strijelac je bio Kasper Hogh. Pogledajte:

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.