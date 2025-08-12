Talijanska zvijezda i NBA ikona prvi trofej u karijeri osvojila s 37 godina – u Portoriku

Podijeli :

AP Photo/Marco Garcia by Guliver

Danilo Gallinari, 37-godišnji talijanski košarkaš i bivša NBA zvijezda, osvojio je svoj prvi trofej u karijeri, i to u portorikanskoj BSN ligi s Vaqueros de Bayamón.

Klub mu se priključio u siječnju, a sada je s njim stigao do 17. titule državnog prvaka pobijedivši Leones de Ponce 4-1 u finalnoj seriji.

U odlučujućoj petoj utakmici Gallinari je ubacio 24 poena, uz šest skokova i četiri asistencije, čime je zaslužio i nagradu za MVP-a finala. To mu je prvo takvo priznanje nakon što je 2008. u Europi bio proglašen najvećom nadolazećom zvijezdom Eurolige i MVP-jem Serie A.

Gallinarijeva NBA karijera trajala je 16 godina, a nastupao je za New York Knickse, Denver Nuggetse, LA Clipperse, OKC Thunder, Atlanta Hawkse, Detroit Pistonse i Milwaukee Buckse, no nikada nije osvojio trofej, ni na klupskom ni na reprezentativnom nivou.

Sada, kao prvak Portorika i MVP, priključuje se talijanskoj reprezentaciji s kojom će pokušati ostvariti veliki rezultat na predstojećem EuroBasketu.