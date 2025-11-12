Spektakl na SK: NBA potvrdila novi format All-Star utakmice, evo kako će izgledati

Podijeli :

AP Photo/Darron Cummings via Guliver

NBA liga i Udruga igrača (NBPA) objavile su veliku novost za All-Star utakmicu 2026. godine, uvodeći potpuno novi format koji donosi dvoboj između Sjedinjenih Američkih Država i ostatka svijeta.

Tradicionalni košarkaški spektakl održat će se u nedjelju, 15. veljače, u Intuit Domeu u Inglewoodu, novom domu Los Angeles Clippersa.

U novom sustavu gledat ćemo mini-turnir u kojem će sudjelovati tri momčadi – dvije sastavljene od američkih igrača i jedna međunarodna, poznata kao „momčad svijeta”. Turnir će se igrati po principu „svatko sa svakim”, a ukupno će biti odigrane četiri utakmice, svaka u trajanju od 12 minuta. Svaka momčad imat će najmanje osam igrača.

Kao i dosad, bit će izabrano 24 All-Star igrača, po 12 iz svake konferencije.

Petorke će određivati kombinacija glasova navijača (50%), aktivnih NBA igrača (25%) i medija (25%), dok će rezervne igrače birati glavni treneri svake konferencije.

Velika novost je da se igrači biraju neovisno o poziciji, što znači da više neće postojati odvojene kategorije za bekove i visoke igrače. Način na koji će se američki All-Star igrači rasporediti u dvije ekipe bit će definiran naknadno.

U slučaju da glasovanje ne donese dovoljan broj američkih (16) ili međunarodnih (8) igrača, povjerenik Adam Silver imat će ovlast dodati potrebne igrače kako bi se popunile momčadi do zadanog minimuma. U tom slučaju, pojedine ekipe mogu imati i više od osam članova.

Turnir će imati nekoliko faza. U prvoj utakmici sastat će se Momčad A i Momčad B, a pobjednik tog dvoboja u drugom susretu ide protiv Momčadi C. Poraženi iz prvog ogleda zatim će igrati protiv Momčadi C u trećoj utakmici.

Nakon što svaka momčad odigra svoje susrete, dvije ekipe s najboljim učinkom plasirat će se u finale. Ako sve tri ekipe završe s istim omjerom pobjeda i poraza (1:1), finaliste će odlučiti koš-razlika iz odigranih utakmica.