VIDEO / Olympiacos je prvak Europe! U sjajnom finalu Eurolige, Hezonjin Real ostao korak prekratak

Olympiacos je osvojio naslov prvaka Eurolige za sezonu 2025./26. pobjedom 92:85 protiv Real Madrida u velikom finalu odigranom u Telecom Centru.

Evan Fournier predvodio je svoju momčad s 20 poena, Alec Peters dodao je 16, Sasha Vezenkov 12, dok je Thomas Walkup također bio dvoznamenkast s 10 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Trey Lyles s 24 poena, od čega je čak 21 ubacio u prvom poluvremenu. Mario Hezonja postigao je 19 poena, dok je Andrés Feliz dodao 13, ali je promašio ključnu tricu u završnici.

Iako je igrao bez trojice centara, Real je sjajno otvorio utakmicu i poveo 15:3 nakon serije pogođenih trica. Olympiacos se uspio vratiti, no Lyles je imao odgovor na svaki nalet protivnika te je do poluvremena ubacio 21 poen uz pet pogođenih trica.

Unatoč tome, momčad Georgios Bartzokas na odmor je otišla s vodstvom 46:44. U drugom poluvremenu gledala se velika drama uz česte promjene vodstva, a odluka je pala u samoj završnici.

Nakon trice Hezonje Real je izjednačio na 80:80, ali je Olympiacos odmah odgovorio serijom 8:0 i tako prelomio utakmicu.

Real je ipak uspio unijeti dodatnu neizvjesnost smanjivši zaostatak na 88:85, a nakon skoka u napadu imao je priliku za izjednačenje preko Felizа. No njegov šut nije završio u košu pa je Olympiacos potvrdio pobjedu.

Nakon što je Fenerbahçe Beko prošle godine osvojio naslov u Abu Dhabiju, Olympiacos se prvi put od 2013. vratio na europski tron — upravo pobjedom protiv istog suparnika u finalu.