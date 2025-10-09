NBA se vraća na programe Sport Kluba!

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Poslije šest godina, NBA se vraća na Sport Klub. Kompanija United Media u okviru koje posluje SK, otkupila je ekskluzivna prava prijenosa NBA za Hrvatsku i na zadovoljstvo svih, najbolja košarka na svijetu se vraća kući, tamo gdje je već bila gotovo desetljeće i pol.

Prijenosi uživo, dnevni pregledi i tjedne emisije ponovo će biti u fokusu programa Sport Kluba, na radost svih ljubitelja košarke i NBA lige u regiji.

„Povratkom NBA lige na Sport Klub, dodatno smo obogatili našu programsku ponudu za sve ljubitelje košarke. U NBA se igra najbolja košarka na svijetu, tu igraju najbolji igrači svijeta i tu ligu prati cijeli svijet. Učinit ćemo sve da NBA prikažemo na najbolji mogući način, kako bi svaki navijač mogao uživati u svakom trenutku. Gledatelji će moći pratiti najvažnije utakmice, kao i najatraktivnije poteze i akcije svojih omiljenih igrača i klubova“, izjavio je generalni direktor Sport Kluba, Nemanja Simeunović.

Hrvatsku će u nadolazećoj sezoni predstavljati Ivica Zubac, igrač Los Angeles Clippersa. Veteran Dario Šarić član je Sacramento Kingsa, a tu je i Karlo Matković, koji nosi dres New Orleans Pelicansa. Hrvatska je do sada imala 24 igrača u NBA, što je svrstava na šesto mjesto u svijetu po tom kriteriju. Hrvatska je dala i NBA legende poput Dražena Petrovića, Tonija Kukoča, Dine Rađe, Bojana Bogdanovića i drugih.

“Sport Klub Hrvatska će se pobrinuti da uz mnoštvo priloga i razgovora za svakodnevnu emisiju Jutro SK, sve najvažnije vijesti i video materijale možete pronaći na našem web portalu i društvenim mrežama. Veselimo se što ćemo gledateljima omogućiti uživanje u najuzbudljivijoj košarkaškoj ligi, stoga nas pratite od prve utakmice, a mi ćemo se potruditi da vam doživljaj bude potpun”, rekao je direktor SK Hrvatska Marin Radić.

Strani igrači trenutno dominiraju NBA ligom. Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahome City je aktualni MVP, ali Europa također ima svoje zvijezde — Luku Dončića iz LA Lakersa, Nikolu Jokića iz Denver Nuggetsa i Giannisa Antetokounmpoa iz Milwaukee Bucksa.

Nova NBA sezona počinje 21. listopada. Trideset timova borit će se za mjesto u play-offu, a svaki tim će odigrati 82 utakmice u regularnom dijelu sezone. Oklahoma City Thunderi brane titulu, a velika očekivanja postoje od prvog picka na draftu, Coopera Flagga, nove nade Dallas Mavericksa. Svi su uzbuđeni zbog debija Kevina Duranta u dresu Houston Rocketsa. U trenerskom svijetu počinje nova era — Gregg Popovich više neće sjediti na klupi San Antonia poslije 29 godina, a zamijenit će ga Mitch Johnson. New York Knicksi imaju novog trenera, Mike Brown je zamenio Toma Thibodeaua, dok će u Phoenixu Jordan Ott preuzeti momčad umjesto Mikea Budenholzera.

Četrdesetogodišnji LeBron James igrat će svoju 23. NBA sezonu za Los Angeles Lakerse i sada samostalno drži rekord ispred Vincea Kartera. I ove godine regularna sezona stiže u Europu — 15. i 18. siječnja Memphis Griezzliesi i Orlando Magic odigrat će utakmice prvo u „Uber Areni“ u Berlinu, a zatim u „O2 Areni“ u Londonu.

U Hrvatskoj uskoro počinje novo poglavlje NBA povijesti. Spremite se za brojne neprospavane noći!