Kraj sezone za Ivicu Zupca

Košarka 20. ožu 2026
AP Photo/Aaron Gash via Guliver

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac prijevremeno je završio sezonu zbog frakture rebra koju je zadobio na utakmici protiv Portlanda.

Zbog potrebnog oporavka neće igrati do kraja sezone, a Indiana Pacersi nisu željeli riskirati njegov povratak jer momčad više nema realne šanse za doigravanje.

Zubac je u veljači stigao iz Los Angeles Clippersa u razmjeni koja je uključivala Kobea Browna, dok su Clippersi dobili Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona, dva picka prve runde i jedan pick druge runde. Time je Zubac postao peti Hrvat u dresu Indiane, nakon Žana Tabaka, Brune Šundova, Damjana Rudeža i Bojana Bogdanovića.

Za Pacerse je odigrao pet utakmica uz prosjek od 11.6 poena, 7.2 skoka i 0.8 blokada, a najbolju partiju imao je upravo protiv Portlanda s 18 poena i osam skokova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

