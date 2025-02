Jokić o Dončiću: ‘Poslao sam mu poruku. Nije to očekivao’

Podijeli :

Ne stišavaju se reakcije na veliki NBA trade u kojem je Luka Dončić prešao u Los Angeles Lakerse, dok je u suprotnom smjeru u Dallas otišao Anthony Davis.

„Poslao sam mu poruku. Nije to očekivao, naravno. To je velika promjena. Sve je to posao, ne znam… Niko od nas to nije očekivao, a pogotovo ne Luka. Mislio sam da je ono što on ima u Dallasu nešto posebno. Sad mi se čini da više nitko nije siguran u ligi.“

Ipak, postoje dvojica igrača koji su zaštićeni od tradea – LeBron James (Lakers) i Bradley Beal (Phoenix Suns) jedini u ligi imaju “no-trade” klauzulu u svojim ugovorima. Prije njih, tu su povlasticu imali samo Kobe Bryant, Dirk Nowitzki i Carmelo Anthony.

To znači da ni Jokić, ni Giannis Antetokounmpo, ni Victor Wembanyama, ni Shai Gilgeous-Alexander nemaju takvu zaštitu. Nakon ovog tradea, postalo je jasno – u NBA ligi više ništa ne može iznenaditi.