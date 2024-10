NBA zvijezda podržala Kamalu Harris: ‘Ona nam donosi nadu, inspiraciju i jedinstvo’

Podijeli :

Kyle Terada-USA TODAY Sports via Guliver Images

Slavni američki košarkaš Stephen Curry ponovio je svoju potporu demokratskoj kandidatkinji za Bijelu kuću Kamali Harris koja Sjedinjenim Državama može donijeti "nadu, inspiraciju i jedinstvo", piše agencija AFP.

Curry, koji je već iskazao podršku Kamali Harris tijekom Olimpijskih igara u Parizu, ponovio je tu potporu na konferenciji za novinare manje od mjesec dana prije početka NBA sezone, a prije večerašnje televizijske debate između dvoje kandidata za Bijelu kuću, republikanca Donalda Trumpa i Kamale Harris.

“Očito je podržavam. Ona je inteligentna vođa kojoj se može vjerovati da će voditi našu zemlju. Ona nam donosi nadu, inspiraciju i jedinstvo”, rekao je Curry (36), osvajač zlatne medalje na pariškim Igrama ovog ljeta i na putu za nastup u svojoj 16. NBA sezoni.

“Očito, postoje mnoga delikatna pitanja na kojima se može napredovati i to se mora učiniti u našoj zemlji.Određena razina pristojnosti i ljudskosti na vrhu našeg vodstva je plus, i mislim da ona to potvrđuje”, objasnila je zvijezda Golden State Warriorsa, momčadi za koju Harris, podrijetlom iz Kalifornije, i navija.