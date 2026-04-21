Jelavić nakon važnog slavlja: Slaven nas je iznenadio s formacijom

Novo, 31. kolo SuperSport HNL-a, otvorili su Lokomotiva i Slaven Belupo na Maksimiru. U izjednačenoj utakmici na kraju je do pobjede od 2:1 došla "domaća" momčad. Nakon susreta izjavu je dao Nikica Jelavić, trener Lokomotive.
“Teška, jako teška zahtjevna utakmica. To smo očekivali. Slaven nas je iznenadio sa formacijom od pet nazad. Igrali su niski blok, čekali su našu grešku i neku kontru. Prvih 25 minuta utakmice nismo se baš dobro snašli. Lopta je malo išla sporo i dosta smo griješili. Međutim, kasnije smo se stabilizirali. Primili smo gol i brzo smo izjednačili. Mislim da smo djelovali jako dobro, pogotovo s tim izmjenama koje su nam donijele puno. Ubrzali smo lopte i na kraju mislim da smo zasluženo pobjedili.”
Prokomentirao je i današnjeg kapetana Matiju Subotića.
“On je naš stoženi igrač već neko vrijeme. Zaslužio je biti tu. Subotić je bio kapetan i mlađih uzrasta. On je naša uzdanica. Samo neka mi pobjeđujemo, a tko je kapetan, manje bitno.”
Upitan je i o promjeni formacije.
“Pokušavamo se prilagođavati protivnicima. Možda i u izostanku nekih naših igrača se nekad moramo prilagoditi. Nemam neko pravilo, o tome odlučujem taj tjedan ovisno protiv koga igramo. Tako se i pripremamo. Možda ćemo i od iduće utakmice ići ponovno u pet, nikad ne znate”, završio je uz smiješak Jelavić.
