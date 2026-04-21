Jelavić nakon važnog slavlja: Slaven nas je iznenadio s formacijom

“Teška, jako teška zahtjevna utakmica. To smo očekivali. Slaven nas je iznenadio sa formacijom od pet nazad. Igrali su niski blok, čekali su našu grešku i neku kontru. Prvih 25 minuta utakmice nismo se baš dobro snašli. Lopta je malo išla sporo i dosta smo griješili. Međutim, kasnije smo se stabilizirali. Primili smo gol i brzo smo izjednačili. Mislim da smo djelovali jako dobro, pogotovo s tim izmjenama koje su nam donijele puno. Ubrzali smo lopte i na kraju mislim da smo zasluženo pobjedili.”

Prokomentirao je i današnjeg kapetana Matiju Subotića.

“On je naš stoženi igrač već neko vrijeme. Zaslužio je biti tu. Subotić je bio kapetan i mlađih uzrasta. On je naša uzdanica. Samo neka mi pobjeđujemo, a tko je kapetan, manje bitno.”